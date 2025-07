La Roma è una delle squadre più attive in questi giorni sul mercato. Dopo gli arrivi (già ufficiali) di Evan Ferguson dal Brighton e di Neil El Aynaoui dal Lens e quello ormai vicinissimo di Wesley dal Flamengo, il club giallorosso guarda anche in Spagna e in particolare a Barcellona. La società dei Friedkin ha manifestato un concreto interesse per Marc Bernal, talentuoso centrocampista classe 2007 per il quale sono stati già avviati dei contatti per provare a soffiarlo alla concorrenza (in particolare del Betis).