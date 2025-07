In chiusura l'operazione che porterà l'esterno canadese al Villarreal, dove ha già giocato in prestito la seconda parte della passata stagione. Trasferimento a titolo definitivo, all'Inter 8,5 milioni più il 20% sulla futura rivendita

In attesa dell'assalto definito a Lookman, l'Inter perfeziona alcune operazioni in uscita, utili per andare a creare un "tesoretto" da spendere poi per l'attaccante dell'Atalanta. Dopo Stankovic, ceduto al Club Brugge, adesso è in chiusura anche il trasferimento di Buchanan al Villarreal. L'esterno canadese, 26 anni, rientrato all'Inter dopo il prestito nella passata stagione proprio al Villarreal, era diventato anche un obiettivo del Sassuolo ma adesso è vicinissimo al ritorno il Spagna, questa volta a titolo definitivo. Accordo sulla base di 8,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Nella passata stagione Buchanan era approdato al Villarreal a febbraio, nel mercato invernale, e ha collezionato 13 presenze nella Liga, segnando anche un gol nella partita contro il Barcellona.