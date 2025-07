Roma, contatti per Fabio Silva. Piace anche Paixao

La Roma continua a cercare rinforzi, in particolar modo in attacco. I giallorossi hanno avuto dei contatti per Fabio Silva del Wolverhapton ma è tornato di moda anche Paixao, ala sinistra del Feyenoord. Il classe 2000, valutato 30 milioni, sembrava destinato al Marsiglia ma non ha ancora chiuso il trasferimento. Su di lui è forte anche il Leeds

La Roma ha già ufficializzato El Aynaoui e Ferguson e attende che il Flamengo dia il definitivo via libera per Wesley, ma non sembra voglia fermarsi qui. I giallorossi cercano ulteriori rinforzi per l'attacco e per questo hanno avuto dei contatti con il Wolverhampton per Fabio Silva. Il portoghese classe 2002 è un giocatore molto duttile che può giocare anche da esterno sinistro e da seconda punta. Oltre a lui, la Roma continua a seguire Paixao del Feyenoord. Il classe 2000 sembrava vicino al Marsiglia di De Zerbi ma non ha ancora chiuso il trasferimento. Il club olandese valuta il brasiliano 30 milioni di euro ma sulle sue tracce spinge forte il Leeds.