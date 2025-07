Juve spinge per Kolo Muani: si tratta con il Psg

Kolo Muani ha convinto tutti a Torino nei sei mesi in prestito e per questo la Juventus ha deciso di puntare ancora su di lui. I bianconeri spingono per farlo tornare in Serie A, puntando soprattutto sulla volontà del giocatore. Per questo il club bianconero si muove senza fretta e farà l'operazione solo alle sue condizioni, aspettando di capire se il Paris Saint-Germain aprirà a un nuovo prestito.