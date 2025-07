Scambio di documenti completato tra Napoli e Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo è stato autorizzato dai granata a partire per effettuare le visite mediche, che si svolgeranno nella giornata di sabato 26 luglio a Villa Stuart. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 21.5 milioni di euro

Vanja Milinkovic-Savic sarà il 6° acquisto del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. È stato completato lo scambio di documenti con il Torino per il portiere. Il serbo è stato autorizzato dai granata a partire per effettuare le visite mediche , che sono fissate per la giornata di sabato 26 luglio a Villa Stuart a Roma.

I dettagli dell'operazione

Vanja Milinkovic-Savic arriverà a Napoli in prestito con obbligo di riscatto fissato a 21.5 milioni di euro, che comprende il contributo solidarietà più 1 milione aggiuntivo per spalmare i pagamenti su più anni. Il club di De Laurentiis pagherà più dei 19 milioni della clausola prevista per il portiere serbo, in modo da poter dilazionare in più anni il costo del giocatore.