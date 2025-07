Ore caldissime per il trasferimento di Wesley alla Roma. Dopo una lunga trattativa, il Flamengo ha accettato l'offerta giallorossa di 25 milioni più 5 di bonus ed è in corso lo scambio dei documenti. Il giocatore dovrebbe partire nelle prossime ore, è in attesa del programma che gli manderà la Roma per poi sbarcare in Italia

Manca sempre meno per vedere Wesley con la maglia della Roma. I giallorossi hanno convinto il Flamengo a cedere l'esterno destro per una cifra pari a 25 milioni più 5 di bonus. Il club brasiliano attendeva solo di trovare il sostituto, individuato in Emerson Royal del Milan che a breve svolgerà le visite mediche. In queste ore è in corso lo scambio dei documenti con la Roma per poi avere il via libera definitivo per far partire Wesley direzione Italia. Il giocatore attende il programma che gli invierà il club giallorosso con la partenza che è prevista per la giornata di sabato 26 luglio.