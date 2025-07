Dopo un lungo corteggiamento, Viktor Gyokeres è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Ora è ufficiale il suo arrivo ai Gunners dallo Sporting Lisbona con cui ha segnato 97 gol nelle ultime due stagioni. Operazione da 73 milioni di euro, Gyokeres ha firmato un contratto fino al 2030 ed indosserà la maglia numero 14 che è stata di Thierry Henry, leggenda dell'Arsenal. L'attaccante ha parlato in un'intervista ai canali ufficiali del club subito dopo il suo arrivo: "È un giorno speciale per me, sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di giocare per questo fantastico club. Ho sentito che l'Arsenal era il club giusto per me da quando ho parlato con Mikel e Andrea e da quello che ho visto negli ultimi anni, come giocano a calcio. Quando ho giocato contro l'Arsenal la scorsa stagione, ho potuto percepire che era una squadra molto forte e molto difficile da affrontare. Voglio sempre segnare. Far parte di questo club e segnare con questa maglia e questo stemma davanti a tutti i tifosi, non vedo l'ora. Sarà un'emozione incredibile. Ho iniziato qui in Inghilterra, sembra passato tanto tempo. Credo di essere migliorato molto da allora. Ora voglio dimostrare davvero il mio valore e giocare insieme alla squadra".