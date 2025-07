Roma, intesa vicina con il Verona per Ghilardi

Dopo le ufficialità di El Aynaoui e Ferguson, la Roma non sembra pronta a fermarsi e continua a muoversi sul mercato in entrata. Wesley è atteso a breve in Italia, mentre i giallorossi sono in chiusura anche per Ghilardi. La Roma è infatti vicina all'intesa finale per il difensore italiano del Verona. I due club sono a un passo dall'accordo per circa 11 milioni di euro, con 10 milioni di parte fissa e 1 di bonus. Una volta trovata l'intesa, il difensore classe 2003 lascerà il ritiro gialloblù a Folgaria per svolgere le visite mediche con i giallorossi.