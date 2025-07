Luis Diaz si prepara a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Come riportato da Sky Sport Germania, il club tedesco sta definendo gli ultimi dettagli nella trattativa con il Liverpool per l'esterno colombiano: operazione da 75 milioni di euro. Il club inglese ha già autorizzato alle visite mediche

Il Liverpool ha autorizzato alle visite mediche di Luis Diaz con il Bayern Monaco . Come riportato da Sky Sport Germania, i due club stanno definendo gli ultimi dettagli per un operazione da 75 milioni di euro . Una volta trovato l'accordo, l'esterno colombiano volerà verso la Germania dove firmerà un contratto di almeno quattro anni.

Le parole di Arne Slot

Nell'amichevole contro il Milan giocata sabato 26 luglio, Luis Diaz non è stato convocato proprio a causa delle trattative di mercato. L'allenatore dei Reds, Arne Slot, al termine della partita ha spiegato: “Ci sono molte voci in questo momento, non posso commentare oltre. Si sta allenando bene, ma abbiamo deciso per ora di non farlo giocare”.