Terza vittoria in amichevole dopo le due con Trastevere e Pomezia per la Roma di Gasperini . I giallorossi battono 1-0 il Kaiserslautern grazie al gol del nuovo arrivato Evan Ferguson , alla quinta rete dopo due partite. L'allenatore ha parlato al termine del match: "Chiaramente era una partita di preparazione, ma abbiamo tenuto bene il campo. La squadra ha già una sua identità, ma è tutto migliorabile così come la condizione. Abbiamo fatto delle buone cose. Ho avuto qualche indicazione anche dai ragazzi che sono entrati nel finale. Ora non si può chiedere l'intensità, siamo solo a due settimane di lavoro con i carichi. Questa era la prima partita vera, giocata in un ambiente difficile, con tanta gente e tifosi con molto entusiasmo. Dobbiamo avere sempre l'ambizione di sbagliare poco quando siamo in area: lo stop, l'ultimo passaggio e il tiro sono fondamentali, queste cose cambiano le partite. Quando siamo lì dobbiamo essere più precisi, ma siamo sulla buona strada".

Sul mercato e il neo arrivato Wesley

Gasperini poi ha continuato, parlando di calciomercato e del nuovo arrivato Wesley: "Ripartirà subito, quindi passerà del tempo. Quanti giocatori mancano? Non lo so, ditelo voi, io faccio la conta da maggio quando è finita la stagione. Questo non è un alibi, è la fotografia. Basta prendere chi è andato via e chi è assente e contarli. Che facciamo a fare la preparazione se mezza squadra va via? Spero che possiamo realizzare quello che abbiamo in mente. So che ci vorrà più di un mese".