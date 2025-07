Il Verona vuole Antonio Sanabria e in questi giorni ha avviato dei contatti per l'attaccante del Torino. Sul giocatore classe 1996 c'è anche la Cremonese, con Davide Nicola che spinge per riaverlo

Il Verona è alla ricerca di rinforzi per l'attacco e negli ultimi giorni ha avuto dei contatti con Antonio Sanabria. L'attaccante del Torino piace al club gialloblù, che sta pensando a lui per potenziare il reparto offensivo della squadra di Zanetti. Il Verona non è l'unica squadra sulle tracce del classe 1996 visto che anche la Cremonese si è detta interessata. L'allenatore Davide Nicola, dopo averlo allenato al Torino e al Genoa, spinge infatti per riaverlo.