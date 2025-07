Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, durante la conferenza stampa di inizio ritiro dei nerazzurri, ha parlato di Lookman: "Con Percassi ho scambiato qualche parola, non abbiamo paura di richiedere i giocatori bravi. E' sul taccuino dell'allenatore, mio e di Ausilio, non lo nascondo. Se nei prossimi giorni non arriviamo a una conclusione ci sarà una scelta differente". Sempre rimanendo sul mercato, ha poi spiegato su Leoni: "La priorità adesso riguarda altri ruoli"

Inizia il ritiro dell'Inter. Il presidente Giuseppe Marotta, assieme a Christian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sul mercato dei nerazzurri. In merito alla trattativa per Lookman, ha dichiarato: "Non nascondo che Lookman sia un elemento interessante. È sul taccuino di tanti, ma ad oggi è dell'Atalanta. Con Percassi ho scambiato qualche parola, non abbiamo paura di richiedere i giocatori bravi. È sul taccuino dell'allenatore, mio e di Ausilio, non lo nascondo. Cerchiamo un giocatore che possa dare all'Inter imprevedibilità e Lookman è un profilo ma non l'unico". Sull'attaccante nigeriano, poi, Marotta ha specificato: "Non è un profilo di un giocatore rivendibile ma ci può dare qualità e poi può trasmettere qualcosa ai giovani. Se nei prossimi giorni non arriviamo a una conclusione ci sarà una scelta differente."