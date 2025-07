Il Newcastle sta cercando rinforzi per la difesa e sta pensando a Giorgio Scalvini. Non a caso il club inglese ha osservato da vicino il giocatore anche nel corso dell'ultima amichevole contro l'under 23, ma lo segue da ormai diverso tempo, ancor prima che si infortunasse alla spalla a gennaio 2025. Per il momento il Newcastle non ha fatto offerte e dovrà decidere se e quando intervenire. Il club nerazzurro non vuole vendere il difensore e per questo il costo del suo cartellino è molto alto.