Inter-Lookman, gli agenti spingono per la cessione

L'Inter non andrà oltre l'ultima offerta presentata all'Atalanta per Lookman e ora gli agenti del giocatore spingono per il trasferimento. Si attende la risposta del club di Percassi, che dovrà decidere se accettare o meno la cessione alle condizioni proposte dalla squadra di Chivu. Intervenuto in conferenza stampa l'ad nerazzurro Luca Percassi ha spiegato: "I tempi e valori di uscita dell'Atalanta li decide solo l'Atalanta"

L'Inter ha presentato un'offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino di Ademola Lookman e non vuole andare oltre. L'Atalanta non ha fissato il prezzo del giocatore e ora quindi bisognerà capire quale sarà la risposta del club di Percassi. Nella giornata di martedì 29 luglio a Zingonia gli agenti del nigeriano hanno incontrato la dirigenza nerazzurra per provare a convincerla e spingere per andare. Ora dipenderà tutto dal giocatore e dall'Atalanta, che dovrà decidere se accettare o meno le condizioni proposte dall'Inter.

Le parole di Luca Percassi Intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Ahanor, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha spiegato: "Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, non sto svelando un segreto. In tutti i nostri ragionamenti era il giocatore che sarebbe dovuto partire, perché una cessione all'anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutto cosa è successo con Retegui. Per Ademola, nonostante i tanti interessamenti, non c'era stato nulla di concreto fino a ieri, quando è arrivata offerta Inter che è una società con cui abbiamo ottimi rapporti. Ho visto Marotta in Lega, con cui ho grande rapporto, e in questi giorni valuteremo con grande serenità l'offerta. Però i tempi e valori di uscita dell'Atalanta li decide solo l'Atalanta".