Fiorentina, vicino Sohm dal Parma per 15 milioni

La Fiorentina è vicina a chiudere un altro colpo e a dare un nuovo centrocampista a Stefano Pioli. Il rinforzo in arrivo è Simon Sohm, classe 2001 del Parma: l’operazione complessiva per portare a Firenze lo svizzero è di circa 15 milioni. Un altro acquisto per il club viola, dopo quelli di Viti, Fazzini, Dzeko e il riscatto di Gudmundsson.