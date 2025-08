Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si trasferirà in bianconero e firmerà un contratto di 5 anni fino al 2030. Operazione da 4 milioni di euro. Sul giocatore c'era anche il Cagliari

CALCIOMERCATO, GLI ACQUISTI UFFICIALI IN SERIE A