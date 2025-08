Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

"L’Atalanta, e soprattutto i suoi tifosi, sono diventati parte di me. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa, e ho sempre cercato di ricambiare quell’amore — anche nei momenti in cui, dietro le quinte, non è stato facile. È proprio questo che rende così difficile scrivere queste parole. Ho amato ogni singolo momento, ma sento che adesso, dopo tre anni meravigliosi a Bergamo, sia arrivato il momento giusto per voltare pagina e affrontare una nuova avventura. In passato diversi club si sono fatti avanti con l’Atalanta, ma ho sempre scelto di restare fedele. Tuttavia, io e la proprietà del club abbiamo concordato che ora fosse arrivato il momento giusto per partire, e mi era stato detto chiaramente che, in caso di un’offerta equa, mi sarebbe stato permesso di andarmene. Nonostante ora sia arrivata un’offerta che corrisponde a quanto avevamo concordato, purtroppo il club la sta rifiutando per motivi che non comprendo".