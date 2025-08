Nessuna voce di mercato o trattativa: il Porto è riuscito a non far filtrare nessuna informazione e ha annunciato a sorpresa l'acquisto di Luuk De Jong direttamente nel corso dell'evento di presentazione della squadra allo Stadio do Dragao. Un innesto tenuto nascosto e totalmente inaspettato, che andrà a potenziare l'attacco della squadra di Farioli.

Il comunicato

Dopo la fine della sua esperienza al Psv, con cui la passata stagione ha segnato 14 gol e fornito 8 assist in 31 presenze in campionato, l'attaccante olandese è rimasto svincolato e ora ha firmato a parametro zero con il Porto. Ecco il comunicato del club portoghese: "Luuk de Jong è stato la grande sorpresa della presentazione ed è il nuovo numero 26 dell'FC Porto. A 34 anni, l'attaccante della nazionale olandese arriva al Porto a parametro zero e firma un contratto di un anno con opzione per un altro".