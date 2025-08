A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi è tornato a parlare del caso Lookman: "Il patto con il giocatore era che sarebbe stato venduto soltanto a un top club europeo e che non avrebbe vestito la maglia di un'altra squadra italiana"

L'Atalanta ha rifiutato la proposta dell'Inter per Lookman ma l'attaccante nigeriano ha deciso di rompere con la società nerazzurro, chiedendo la cessione sui social. Intervenuto a margine della presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha detto: "L’anno scorso a fronte di un’offerta di 20 milioni del Psg ci aveva chiesto di essere ceduto. Il patto con il giocatore era che sarebbe stato venduto soltanto a un top club europeo e che non avrebbe vestito la maglia di un'altra squadra italiana. Oggi la situazione è ben diversa, ma in ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori di uscita dei propri giocatori".