Napoli, Miretti più vicino: 14 milioni alla Juve

Dopo un avvio di precampionato non certo esaltante dal punto di vista dei risultati nelle amichevoli fin qui disputate con due sconfitte (Arezzo e Brest), un pari (Casertana) e un successo (Catanzaro), Antonio Conte è in procinto di avere un nuovo centrocampista per rinforzare la rosa della squadra campione d'Italia in carica.



