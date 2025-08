Dopo l'iniziale accordo trovato tra i club per Sebastiano Esposito sulla base di 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, il Cagliari ha chiesto ai nerazzurri di abbassare la cifra fissa a 3 milioni. La trattativa è al momento in una fase di stallo

Frenata nella trattativa tra Cagliari e Inter per Sebastiano Esposito. I rossoblù, che avevano inizialmente trovato un accordo per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita con i nerazzurri, hanno chiesto di abbassare la cifra fissa a 3 milioni di euro, aggiungendo (oltre alla percentuale sulla futura rivendita) 300mila euro di bonus per le prossime tre salvezze. Condizioni che hanno per ora portato a una fase di stallo.