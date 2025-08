Sfumano due obiettivi per l'attacco del Flamengo che aveva messo gli occhi ancora una volta sulla Serie A. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Lucas Beltran dalla Fiorentina per 15 milioni ma non è arrivata l'apertura del giocatore. Il club brasiliano ci ha provato anche per Mehdi Taremi, ma anche qui il giocatore non ha aperto al trasferimento

