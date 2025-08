Timothy Weah ha lasciato il ritiro della Juventus a Herzogenaurach all'alba di oggi, martedì 5 agosto, ed è pronto ad unirsi al Marsiglia. Operazione definita per la sua cessione in prestito oneroso a un milione di euro con obbligo di riscatto a 14 milioni. Nella formula, previsti anche altri 4 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita

Definita la cessione di Timothy Weah al Marsiglia: il giocatore ha lasciato questa mattina all'alba il ritiro della Juventus a Herzogenaurach. Operazione definita per il trasferimento del classe 2000 in prestito a un milione di euro con obbligo di riscatto a 14. Previsti anche 4 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che lascia la Juventus dopo due stagioni. Weah ha salutato i compagni ed è pronto a trasferirsi in Francia. Anche suo padre George Weah, ex campione del Milan, ha giocato nel 2001 con il Marsiglia.