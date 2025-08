Ardon Jashari è sempre più vicino al Milan: si sblocca la trattativa. È stato trovato l'accordo di massima con il Bruges per il trasferimento del giocatore. Operazione in via di definizione per 34 milioni più 3 di bonus. Da limare gli ultimi dettagli, si attende la chiusura nelle prossime ore

Tra Milan e Bruges per Ardon Jashari, ci siamo: i due club hanno raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento del giocatore in Italia sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus. Aumentata quindi leggermente l'ultima offerta rossonera che il Bruges aveva respinto. La trattativa non è ancora chiusa definitivamente, restano da limare gli ultimi dettagli per la chiusura che potrebbe arrivare nelle prossime ore.