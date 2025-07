Il Milan ci sta riprovando: dopo De Ketelaere, tanto voluto e comprato dal Bruges nel 2022 per più di 35 milioni di euro, i rossoneri stanno puntando di nuovo su un talento del club belga: Ardon Jashari. Anche Noa Lang (a un passo dal Napoli) è un ex Bruges. Ma qui sono cresciuti anche Nusa, che tanto ha impressionato in Norvegia-Italia, Openda o l'altro talentino Johan Bakayoko. E tra gli ex storici c'è pure un Pallone d'Oro!

CALCIOMERCATO LIVE