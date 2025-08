Il giocatore è atterrato a Milano ieri sera all'aeroporto di Linate. È stato trovato l'accordo di massima con il Bruges per il suo trasferimento: oggi le visite mediche, poi sarà ufficialmente rossonero in un'operazione da 34 milioni più 3 di bonus

Giornata di visite mediche oggi per Ardon Jashari. Arrivato ieri sera in Italia, il centrocampista è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. È stato infatti trovato l'accordo tra il club rossonero e il Bruges sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus. Jashari è atterrato nella serata di martedì 5 luglio a Linate e presto sarà annunciato come nuovo rinforzo per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Le visite sono in programma presso la clinica 'La Madonnina'.

Firma e poi possibile visita a Milanello

Il giocatore, che ha sempre mostrato la volontà di trasferirsi al Milan, dopo la firma potrbbe già raggiungere Milanello. Jashari lascia dunque il Bruges e il Belgio dopo una sola stagione, con 52 presenze totali, 4 gol e 6 assist.