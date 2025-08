Milinkovic-Savic si presenta come nuovo giocatore del Napoli. "Ho saputo da marzo del Napoli, ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qua. Difficile dire di no a uno come Antonio Conte", ha spiegato il serbo. Sulla concorrenza con Meret: "Per adesso non mi sento né il numero uno né il numero due"

Vanja Milinkovic-Savic si presenta in conferenza stampa da nuovo giocatore del Napoli. Il serbo ha spiegato come il club di De Laurentiis fosse da mesi la sua prima scelta: "Ho saputo da marzo del Napoli, ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qua". In azzurro trova Antonio Conte. "Mi ha chiesto di lavorare tanto, di altro ancora non siamo riusciti a parlare. Quando ti chiama un allenatore come Conte è difficilissimo dirgli di no", ha dichiarato l'ex Torino.