Continua il pressing della Roma per Fabio Silva: occhio al Dortmund, ma l'attaccante portoghese classe 2002 vuole i giallorossi. Il mercato di Ranieri e Gasperini continua e l'obiettivo, ora, è un attaccante. Fabio Silva sta infatti spingendo per la soluzione italiana e Gasp lo ha già sentito più volte, ma nell'affare si è inserito il Borussia Dortmund. La Roma, al momento, non è pronta a fare offerta che soddisferebbe i Wolves e la metterebbe sullo stesso piano dei tedeschi, cioè un titolo definitivo o un prestito con obbligo. In questo senso, prima, servirebbero delle cessioni, ma di importanti in casa giallorossa - per ora - non ce ne sono all'orizzonte. Resta il fatto che il centravanti portoghese vorrebbe l'Italia e sta spingendo per volare nella capitale.