L'attaccante argentino è sempre più vicino al Torino. Operazione con il Napoli che si chiuderà nella giornata di mercoledì 6 agosto per 7 milioni di euro più 1 di bonus

Il Torino si prepara ad accogliere Giovanni Simeone. Nella giornata di mercoledì 6 agosto è prevista la chiusura dell'operazione con il Napoli per 7 milioni di euro più 1 di bonus. L'attaccante argentino, ai margini del progetto azzurro dopo l'arrivo in attacco di Lorenzo Lucca, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in granata.