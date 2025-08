Un'altra cessione in casa Udinese, questa volta a salutare sarà il capitano Florian Thauvin. Il suo trasferimento al Lens è in dirittura d'arrivo. Al club friulano andranno circa 8 milioni di euro. Decisiva, nella trattativa, la volontà del giocatore

Florian Thauvin è vicino a salutare l' Udinese . In dirittura d'arrivo il suo passaggio ai francesi del Lens . Il club friulano incasserà circa 8 milioni di euro. Dopo Bijol e Lucca , anche Thauvin è pronto a lasciare Udine. Per la chiusura dell'affare decisiva la volontà del giocatore.

I numeri di Thauvin dopo tre stagioni all'Udinese

Per Thauvin sarebbe stata la quarta stagione con la maglia dell'Udinese. In bianconero per lui 73 presenze in tre annate con 15 gol e 10 assist.