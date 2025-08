Saranno decisive le prossime ore per sbloccare la trattativa che dovrebbe portare Alvaro Morata al Como: le parti si sono date la scadenza di oggi, mercoledì 6 agosto, per trovare una soluzione. Il club ha l'accordo con il giocatore e con il Milan, proprietario del cartellino, l'ostacolo è il Galatasaray che chiede un indennizzo per liberarlo dal prestito

La trattativa Morata-Como potrebbe presto vedere una fine. Le parti si sono date una scadenza nella giornata di oggi, mercoledì 6 agosto, per cercare di trovare una soluzione. Il Como ha l'accordo con il giocatore per il trasferimento e anche con il Milan che è proprietario del cartellino. Morata è però in prestito al Galatasaray fino a gennaio e il club turco chiede 6 milioni per lasciarlo partire anticipatamente. Nelle prossime ore si dovrà trovare una quadra altrimenti l'affare rischia di saltare.