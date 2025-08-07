Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cagliari, rilancio per Esposito: sorpasso sul Parma. Calciomercato news

Calciomercato

I sardi hanno superato gli emiliani nella corsa a Sebastiano Esposito. In queste ore, i rossoblù hanno fatto un rilancio, forti anche della volontà del giocatore. Resta da trovare l'intesa finale con l'Inter

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

È una vera e propria corsa a due tra Cagliari e Parma per Sebastiano Esposito. Il club sardo ha fatto un rilancio in queste ore per l'attaccante dell'Inter, forte della volontà del giocatore. Con i nerazzurri era stato trovato inizialmente un accordo per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, ma i rossoblù hanno chiesto di abbassare la cifra fissa a 3 milioni, aggiungendo 300mila euro di bonus per le prossime tre salvezze oltre alla percentuale. Tra le parti manca da trovare ora l'intesa finale sulle cifre.

La posizione del Parma

Il Parma, invece, ha già accordo con l'Inter ma manca ancora da sistemare qualche dettaglio per trovare quello con Esposito. Una corsa fatta di sorpassi e controsorpassi che vede, in questo momento, il Cagliari leggermente in vantaggio sugli emiliani.

Calciomercato: Altre Notizie

Rilancio del Cagliari per Sebastiano Esposito

Calciomercato

I sardi hanno superato gli emiliani nella corsa a Sebastiano Esposito. In queste ore, i rossoblù...

Como-Morata ai dettagli: è pronto al ritorno in A

Calciomercato

La trattativa tra Como, Milan e Galatasaray è stata lunga ma si avvicina alla sua conclusione....

Como, rifiutati 40 mln dal Tottenham per Nico Paz

Calciomercato

Gli Spurs hanno presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per l'argentino, il club...

Son: "Los Angeles non la mia prima scelta, ma..."

Calciomercato

Dopo l'ufficialità, ecco le prime parole di Son Heung-min da giocatore dei Los Angeles FC, con...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE