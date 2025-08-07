I sardi hanno superato gli emiliani nella corsa a Sebastiano Esposito. In queste ore, i rossoblù hanno fatto un rilancio, forti anche della volontà del giocatore. Resta da trovare l'intesa finale con l'Inter

È una vera e propria corsa a due tra Cagliari e Parma per Sebastiano Esposito. Il club sardo ha fatto un rilancio in queste ore per l'attaccante dell'Inter, forte della volontà del giocatore. Con i nerazzurri era stato trovato inizialmente un accordo per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, ma i rossoblù hanno chiesto di abbassare la cifra fissa a 3 milioni, aggiungendo 300mila euro di bonus per le prossime tre salvezze oltre alla percentuale. Tra le parti manca da trovare ora l'intesa finale sulle cifre.