I sardi hanno superato gli emiliani nella corsa a Sebastiano Esposito. In queste ore, i rossoblù hanno fatto un rilancio, forti anche della volontà del giocatore. Resta da trovare l'intesa finale con l'Inter
È una vera e propria corsa a due tra Cagliari e Parma per Sebastiano Esposito. Il club sardo ha fatto un rilancio in queste ore per l'attaccante dell'Inter, forte della volontà del giocatore. Con i nerazzurri era stato trovato inizialmente un accordo per 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, ma i rossoblù hanno chiesto di abbassare la cifra fissa a 3 milioni, aggiungendo 300mila euro di bonus per le prossime tre salvezze oltre alla percentuale. Tra le parti manca da trovare ora l'intesa finale sulle cifre.
La posizione del Parma
Il Parma, invece, ha già accordo con l'Inter ma manca ancora da sistemare qualche dettaglio per trovare quello con Esposito. Una corsa fatta di sorpassi e controsorpassi che vede, in questo momento, il Cagliari leggermente in vantaggio sugli emiliani.