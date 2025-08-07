Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Como-Morata ai dettagli: è pronto al ritorno in Serie A. Le news di calciomercato

Calciomercato

La trattativa tra Como, Milan e Galatasaray è stata lunga ma si avvicina alla sua conclusione. C'è il via libera definitivo da parte del club turco per la chiusura del prestito e poi la squadra di Fabregas acquisterà l'attaccante spagnolo per 12 milioni di euro. Nelle prossime ore le parti in causa formalizzeranno l'operazione, poi le visite mediche e la firma

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Alvaro Morata si prepara a diventare un nuovo giocatore del Como. In giornata è atteso il via libera definitivo del Galatasaray per la chiusura del prestito, con l'attaccante che farà quindi ritorno al Milan per poi essere acquistato dalla squadra di Fabregas per 12 milioni di euro. Nelle prossime ore le parti in causa formalizzeranno l'operazione e poi Morata farà ritorno in Serie A.

I numeri di Morata

Morata ha giocato la prima parte della stagione 2024/25 al Milan, per poi andare in prestito al Galatasaray nella seconda. Con la maglia rossonera l'attaccante spagnolo ha collezionato 25 presenze, 6 gol e 2 assist. In Turchia, invece, il classe 1992 ha segnato 7 gol e fornito 3 assist in 16 partite.

Calciomercato: Altre Notizie

Rilancio del Cagliari per Sebastiano Esposito

Calciomercato

I sardi hanno superato gli emiliani nella corsa a Sebastiano Esposito. In queste ore, i rossoblù...

Como-Morata ai dettagli: è pronto al ritorno in A

Calciomercato

La trattativa tra Como, Milan e Galatasaray è stata lunga ma si avvicina alla sua conclusione....

Como, rifiutati 40 mln dal Tottenham per Nico Paz

Calciomercato

Gli Spurs hanno presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per l'argentino, il club...

Son: "Los Angeles non la mia prima scelta, ma..."

Calciomercato

Dopo l'ufficialità, ecco le prime parole di Son Heung-min da giocatore dei Los Angeles FC, con...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE