Como-Morata ai dettagli: è pronto al ritorno in A

Alvaro Morata si prepara a diventare un nuovo giocatore del Como . In giornata è atteso il via libera definitivo del Galatasaray per la chiusura del prestito, con l'attaccante che farà quindi ritorno al Milan per poi essere acquistato dalla squadra di Fabregas per 12 milioni di euro . Nelle prossime ore le parti in causa formalizzeranno l'operazione e poi Morata farà ritorno in Serie A.

I numeri di Morata

Morata ha giocato la prima parte della stagione 2024/25 al Milan, per poi andare in prestito al Galatasaray nella seconda. Con la maglia rossonera l'attaccante spagnolo ha collezionato 25 presenze, 6 gol e 2 assist. In Turchia, invece, il classe 1992 ha segnato 7 gol e fornito 3 assist in 16 partite.