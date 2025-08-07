Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato

Il Milan continua a trattare con lo Young Boys per Zachary Athekame, terzino destro svizzero classe 2004. Il giocatore piace molto al club rossonero ma nonostante i diversi contatti non è stato trovato ancora un accordo economico con il club svizzero. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro ma Athekame è seguito anche da altre squadre e per questo lo Young Boys ha alzato il prezzo. Il giocatore, però, ha ribadito di volere il Milan

Dopo gli addii di Walker, Emerson e Calabria, il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Per questo il club rossonero continua a trattare con lo Young Boys per Zachary Athekame, giovane talento svizzero. I dialoghi tra i due club per il classe 2004 continuano ma non è ancora stato trovato l'accordo sulle cifre del trasferimento. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti alla ricerca dell'intesa ma il club rossonero non vuole superare i 10 milioni di euro. Le richieste della squadra svizzera sono però più alte, visto che il giocatore è anche nel mirino di altre squadre. Athekame, però, ha ribadito di voler trasferirsi a Milano.

I numeri di Athekame nell'ultima stagione

Nella stagione 2024/25, Athekame ha collezionato 43 presenze con la maglia dello Young Boys tra Champions League, campionato e coppa svizzera. Per lui anche 1 gol e 3 assist.

Milan-Athekame, lo Young Boys ha alzato il prezzo

Calciomercato

