Milan-Athekame, lo Young Boys ha alzato il prezzo

Dopo gli addii di Walker, Emerson e Calabria, il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Per questo il club rossonero continua a trattare con lo Young Boys per Zachary Athekame, giovane talento svizzero. I dialoghi tra i due club per il classe 2004 continuano ma non è ancora stato trovato l'accordo sulle cifre del trasferimento. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti alla ricerca dell'intesa ma il club rossonero non vuole superare i 10 milioni di euro. Le richieste della squadra svizzera sono però più alte, visto che il giocatore è anche nel mirino di altre squadre. Athekame, però, ha ribadito di voler trasferirsi a Milano.