Son Heung-min sbarca a Los Angeles ed è già una star. Il sudcoreano, che ha lasciato il Tottenham dopo 10 anni , è l'acquisto più costoso nella storia della Mls : l'attaccante, bandiera del club inglese, è stato presentato e ha ammesso che il campionato americano non era la sua "prima scelta", ma ha subito chiarito che è arrivato in California con alti obiettivi. "Sono qui per vincere. Non sono qui solo per esserci" ha affermato durante conferenza stampa di presentazione. " Darò il massimo e mostrerò sicuramente loro qualcosa di entusiasmante" . Sebbene il Los Angeles non abbia ancora reso noti i dettagli dell'accordo, secondo i media statunitensi Son, che ha firmato fino al 2027 , è stato pagato circa 26 milioni di dollari.

"Una chiamata mi ha fatto cambiare idea. Al Tottenham ho dato tutto"

Son ha poi spiegato quando ha deciso di accettare l'offerta: a fargli cambiare idea è stata una chiamata con il co-presidente e direttore generale del club, l'ex calciatore John Thorrington. "A dire il vero, non era la mia prima scelta. Ma è stata la prima chiamata che ho ricevuto a stagione finita. Mi ha fatto cambiare idea, mi ha cambiato cuore, ha cambiato il mio modo di pensare. Mi ha mostrato dove stavo andando e ora sono qui". E a Los Angeles ritroverà anche Hugo Lloris, ex portiere e capitano del Tottenham con cui ha condiviso ben otto stagioni. A seguito del trasferimento, Son aggiunge il suo nome a una lunga lista di stelle internazionali che hanno giocato per il LAFC, come il gallese Gareth Bale, Giorgio Chiellini, il francese Olivier Giroud. "Lasciare il club in cui ero stato per la maggior parte degli ultimi dieci anni è stato ovviamente molto emozionante perché ho dato tutto. In fondo, mi sentivo vuoto perché sentivo anche di aver già dato tutto", ha concluso.