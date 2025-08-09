Esplora tutte le offerte Sky
Milan, idee Leoni e Comuzzo per il post Thiaw: le news di calciomercato

Calciomercato

Milan già a lavoro per il post Thiaw, prossimo al trasferimento al Newcastle. I rossoneri torneranno su Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo, due nomi da sempre ai primi posti della lista del club. Da capire costi e fattibilità dell'operazione

THIAW A UN PASSO DAL NEWCASTLE - MILAN-LEEDS LIVE

Per il Milan è già iniziata la caccia al sostituto di Malick Thiaw. Con il difensore tedesco prossimo al trasferimento al Newcastle per 40 milioni di euro, i rossoneri sono a lavoro per individuare un nuovo centrale da regalare a Massimiliano Allegri. I nomi sono due, da sempre ai primi posti nella lista del club: Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. 

Le valutazioni di Leoni e Comuzzo

Il Milan dovrà capire costi e fattibilità delle operazioni prima di battere una delle due piste. Per Giovanni Leoni, centrale classe 2006, servono oltre 30 milioni di euro. Un giocatore che da tempo piace anche a Inter e Juventus. Per Pietro Comuzzo (classe 2005), uscito dopo mezz'ora nell'amichevole a Old Trafford tra Fiorentina e Manchester United per un colpo alla bocca dello stumaco., la valutazione invece è attorno ai 25 milioni di euro.

 

