Milan già a lavoro per il post Thiaw, prossimo al trasferimento al Newcastle. I rossoneri torneranno su Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo, due nomi da sempre ai primi posti della lista del club. Da capire costi e fattibilità dell'operazione

Per il Milan è già iniziata la caccia al sostituto di Malick Thiaw. Con il difensore tedesco prossimo al trasferimento al Newcastle per 40 milioni di euro, i rossoneri sono a lavoro per individuare un nuovo centrale da regalare a Massimiliano Allegri. I nomi sono due, da sempre ai primi posti nella lista del club: Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina.