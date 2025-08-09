Il club inglese è pronto al rilancio, dopo che i rossoneri non hanno aperto alla cessione davanti alla proposta iniziale da 30 milioni. Se Thiaw dovesse spingere per andare in Premier, allora il Milan potrebbe valutare una sua partenza

Il Newcastle non molla Malick Thiaw. Dopo la prima offerta di 30 milioni rifiutata dal Milan, i Magpies hanno intenzione di alzare la proposta per convincere i rossoneri ad aprire la trattativa e lasciar partire il difensore che venerdì ha festeggiato il suo 24° compleanno. Decisiva potrebbe rivelarsi proprio la volontà del centrale tedesco: se il giocatore spingerà per trasferirsi in Premier League, allora il Milan potrebbe entrare nell'ottica di vendere Thiaw.