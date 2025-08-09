Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il club inglese è pronto al rilancio, dopo che i rossoneri non hanno aperto alla cessione davanti alla proposta iniziale da 30 milioni. Se Thiaw dovesse spingere per andare in Premier, allora il Milan potrebbe valutare una sua partenza

GLI ACQUISTI UFFICIALI IN SERIE A

Il Newcastle non molla Malick Thiaw. Dopo la prima offerta di 30 milioni rifiutata dal Milan, i Magpies hanno intenzione di alzare la proposta per convincere i rossoneri ad aprire la trattativa e lasciar partire il difensore che venerdì ha festeggiato il suo 24° compleanno. Decisiva potrebbe rivelarsi proprio la volontà del centrale tedesco: se il giocatore spingerà per trasferirsi in Premier League, allora il Milan potrebbe entrare nell'ottica di vendere Thiaw.

Vedi anche

Milan-Hojlund: lo United apre al prestito. Il giocatore no

I numeri di Thiaw al Milan

Eventuale cessione che potrebbe garantire al Milan una preziosa plusvalenza. Thiaw, infatti, fu acquistato nell'estate del 2022 dallo Schalke per 10 milioni comprensivi di bonus. Nei suoi tre anni in rossonero ha collezionato 85 presenze tra tutte le competizioni (31 nella scorsa stagione), trovando anche un gol nell'ultima edizione della Champions League, nella vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid.

Calciomercato: Altre Notizie

Milan, il Newcastle pronto al rilancio per Thiaw

Calciomercato

Il club inglese è pronto al rilancio, dopo che i rossoneri non hanno aperto alla cessione davanti...

Inter, nuovi contatti per De Winter con il Genoa

Calciomercato

L'Inter ha ripreso i contatti con il Genoa nella giornata di venerdì 8 agosto per Koni De Winter....

Napoli-Gutierrez, operazione chiusa col Girona

Calciomercato

Miguel Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha chiuso...

Raspadori-Atletico: intesa totale con il Napoli

MERCATO NAPOLI

Gli azzurri hanno accettato l'offerta dell'Atletico Madrid da 26 milioni di euro, bonus compresi....

Musah, continuano i contatti con il Forest

Calciomercato

Yunus Musah piace molto a Massimiliano Allegri ma può comunque lasciare il Milan. Sul...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE