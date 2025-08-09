Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Hojlund-Milan, le news di oggi dopo l'arrivo di Sesko al Manchester United

Calciomercato

Benjamin Sesko è un nuovo giocatore del Manchester United. Sale a 10, quindi, il numero di attaccanti in rosa per Ruben Amorim, alcuni dei quali però sono in uscita. Tra questi Rasmus Hojlund, sul quale c'è il Milan che sta provando a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto

SESKO ALLO UNITED: GLI ACQUISTI PIU' COSTOSI DELL'ESTATE (FINORA)

Benjamin Sesko al Manchester United può "facilitare" la cessione di Rasmus Hojlund. Con lo sloveno sale a 10 il numero di attaccanti in rosa e i Red Devils stanno lavorando anche a qualche uscita. Tra queste, c'è anche quella possibile del danese ex Atalanta, sul quale c'è il Milan. I rossoneri stanno provando a riportarlo in Italia in prestito con diritto di riscatto, grazie anche all'apertura dello United a questa formula. Il giocatore non è ancora convinto del tutto a lasciare la Premier League, ma l'arrivo di Sesko potrebbe cambiare la situazione.

Approfondimento

Nessuno spende come il Man United. In Italia...

Calciomercato Milan, la situazione in uscita

Per quanto riguarda le uscite, il Newcastle insiste per Thiaw. Gli inglese alzeranno ancora l’offerta al Milan, dopo che i rossoneri non avevano aperto alla prima proposta da 30 milioni. Potrebbe trasferirsi in Inghilterra anche Musah, con il Nottingham Forest che ha presentato una proposta da 30 milioni di euro. Bondo andrà alla Cremonese assieme a Filippo Terracciano, che lascia il Milan in prestito con diritto di riscatto. Infine, è ufficiale il trasferimento a parametro zero di Liberali al Catanzaro, con i rossoneri che mantengono il 50% della futura rivendita.

Calciomercato: Altre Notizie

Hojlund-Milan, cosa cambia dopo l'affare Sesko

Calciomercato

Benjamin Sesko è un nuovo giocatore del Manchester United. Sale a 10, quindi, il numero di...

Milan, il Newcastle pronto al rilancio per Thiaw

Calciomercato

Il club inglese è pronto al rilancio, dopo che i rossoneri non hanno aperto alla cessione davanti...

Inter, nuovi contatti per De Winter con il Genoa

Calciomercato

L'Inter ha ripreso i contatti con il Genoa nella giornata di venerdì 8 agosto per Koni De Winter....

Napoli-Gutierrez, operazione chiusa col Girona

Calciomercato

Miguel Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha chiuso...

Raspadori-Atletico: intesa totale con il Napoli

MERCATO NAPOLI

Gli azzurri hanno accettato l'offerta dell'Atletico Madrid da 26 milioni di euro, bonus compresi....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE