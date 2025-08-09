Benjamin Sesko è un nuovo giocatore del Manchester United. Sale a 10, quindi, il numero di attaccanti in rosa per Ruben Amorim, alcuni dei quali però sono in uscita. Tra questi Rasmus Hojlund, sul quale c'è il Milan che sta provando a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto
Benjamin Sesko al Manchester United può "facilitare" la cessione di Rasmus Hojlund. Con lo sloveno sale a 10 il numero di attaccanti in rosa e i Red Devils stanno lavorando anche a qualche uscita. Tra queste, c'è anche quella possibile del danese ex Atalanta, sul quale c'è il Milan. I rossoneri stanno provando a riportarlo in Italia in prestito con diritto di riscatto, grazie anche all'apertura dello United a questa formula. Il giocatore non è ancora convinto del tutto a lasciare la Premier League, ma l'arrivo di Sesko potrebbe cambiare la situazione.
Calciomercato Milan, la situazione in uscita
Per quanto riguarda le uscite, il Newcastle insiste per Thiaw. Gli inglese alzeranno ancora l’offerta al Milan, dopo che i rossoneri non avevano aperto alla prima proposta da 30 milioni. Potrebbe trasferirsi in Inghilterra anche Musah, con il Nottingham Forest che ha presentato una proposta da 30 milioni di euro. Bondo andrà alla Cremonese assieme a Filippo Terracciano, che lascia il Milan in prestito con diritto di riscatto. Infine, è ufficiale il trasferimento a parametro zero di Liberali al Catanzaro, con i rossoneri che mantengono il 50% della futura rivendita.