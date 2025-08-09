Benjamin Sesko è un nuovo giocatore del Manchester United. Sale a 10, quindi, il numero di attaccanti in rosa per Ruben Amorim, alcuni dei quali però sono in uscita. Tra questi Rasmus Hojlund, sul quale c'è il Milan che sta provando a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto

Benjamin Sesko al Manchester United può "facilitare" la cessione di Rasmus Hojlund. Con lo sloveno sale a 10 il numero di attaccanti in rosa e i Red Devils stanno lavorando anche a qualche uscita. Tra queste, c'è anche quella possibile del danese ex Atalanta, sul quale c'è il Milan. I rossoneri stanno provando a riportarlo in Italia in prestito con diritto di riscatto, grazie anche all'apertura dello United a questa formula. Il giocatore non è ancora convinto del tutto a lasciare la Premier League, ma l'arrivo di Sesko potrebbe cambiare la situazione.