L'Atalanta sta portando avanti una trattativa a oltranza per Rodrigo Muniz del Fulham. Il club inglese non ha ancora aperto alla cessione ma l'attaccante sta spingendo per raggiungere Juric a Bergamo. La valutazione è attorno ai 40 milioni di euro e rappresenterebbe l'investimento più importante della storia nerazzurra.

Mateta l'alternativa a Muniz. E su Lookman...

Sebbene Muniz sia il profilo sul quale l'Atalanta sta spingendo, non è stata esclusa a priori la possibilità di prendere Mateta. Il giocatore ha aperto alla cessione ma il Crystal Palace non è disposto ad abbassare le richieste (e ha costi superiori a Muniz). Resta da risolvere, inoltre, la questione Lookman. Anche in caso di partenza del nigeriano, i nerazzurri non prenderebbero un sostituto sul mercato avendo già cinque attaccanti in rosa. Le priorità, oltre al centravanti, sono un esterno a sinistra e un centrocampista.