Atalanta, trattativa a oltranza per Muniz: il giocatore spinge per partire

Calciomercato

I nerazzurri hanno individuato in Rodrigo Muniz il post Retegui. Trattativa a oltranza con il Fulham che non ha ancora aperto alla cessione. L'attaccante spinge per trasferirsi in Italia, l'alternativa resta Mateta del Crystal Palace

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

L'Atalanta sta portando avanti una trattativa a oltranza per Rodrigo Muniz del Fulham. Il club inglese non ha ancora aperto alla cessione ma l'attaccante sta spingendo per raggiungere Juric a Bergamo. La valutazione è attorno ai 40 milioni di euro e rappresenterebbe l'investimento più importante della storia nerazzurra.

Mateta l'alternativa a Muniz. E su Lookman...

Sebbene Muniz sia il profilo sul quale l'Atalanta sta spingendo, non è stata esclusa a priori la possibilità di prendere Mateta. Il giocatore ha aperto alla cessione ma il Crystal Palace non è disposto ad abbassare le richieste (e ha costi superiori a Muniz). Resta da risolvere, inoltre, la questione Lookman. Anche in caso di partenza del nigeriano, i nerazzurri non prenderebbero un sostituto sul mercato avendo già cinque attaccanti in rosa. Le priorità, oltre al centravanti, sono un esterno a sinistra e un centrocampista.

