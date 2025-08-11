Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cagliari, Sebastiano Esposito dopo le visite: "Felice di essere qui"

Calciomercato

Sebastiano Esposito ha terminato le visite mediche con il Cagliari. L'attaccante all'uscita ha detto: “Sono tanto carico. È stata una bella trattativa, sono contento di essere qui. Ci vediamo allo stadio“. Il club rossoblù ha trovato l'accordo per il trasferimento in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita, ma solo se superiore ai 4 milioni

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Sebastiano Esposito è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. L'attaccante italiano ha terminato le visite mediche e ora si prepara a firmare il contratto. “Sono tanto carico - ha detto una volta terminati gli esami -. È stata una bella trattativa, sono contento di essere qui. Ci vediamo allo stadio, forza Cagliari”.

Esposito al Cagliari: le cifre dell'operazione

Esposito si trasferirà dall'Inter al Cagliari in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita, ma solo se superiore ai 4 milioni. Il classe 2002 firmerà un contratto di 5 anni a 750mila euro a stagione più bonus.

Calciomercato: Altre Notizie

Esposito dopo le visite: "Forza Cagliari"

Calciomercato

Sebastiano Esposito ha terminato le visite mediche con il Cagliari. L'attaccante all'uscita ha...

De Winter, il Milan sta completando i documenti

Calciomercato

Koni De Winter si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero sta...

Lookman è in Inghilterra in attesa di novità

Calciomercato

Lookman vuole trasferirsi all'Inter e, in attesa di novità, ha lasciato il Portogallo per andare...

Como, Morata a un passo: risoluzione con il Gala

Calciomercato

Alvaro Morata è sempre più vicino al Como. Il Galatasaray ha infatti annunciato la risoluzione...

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE