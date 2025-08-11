Esposito dopo le visite: "Forza Cagliari"

Sebastiano Esposito ha terminato le visite mediche con il Cagliari. L'attaccante all'uscita ha detto: “Sono tanto carico. È stata una bella trattativa, sono contento di essere qui. Ci vediamo allo stadio“. Il club rossoblù ha trovato l'accordo per il trasferimento in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita, ma solo se superiore ai 4 milioni

