Alvaro Morata è sempre più vicino al Como. Il Galatasaray ha infatti annunciato la risoluzione consensuale del contratto dell'attaccante spagnolo, che ora si prepara al ritorno in Serie A

Il Galatasaray con un comunicato ufficiale ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo farà ritorno al Milan ma non resterà in rossonero a lungo. Il classe 1992 si prepara a diventare un nuovo giocatore del Como , che ha già trovato da settimane l'intesa per il trasferimento per circa 12 milioni di euro .

Il comunicato del Galatasaray

Ecco il comunicato del club turco: “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.