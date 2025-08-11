Esplora tutte le offerte Sky
Como, Morata a un passo: ufficiale la risoluzione con il Galatasaray

Calciomercato

Alvaro Morata è sempre più vicino al Como. Il Galatasaray ha infatti annunciato la risoluzione consensuale del contratto dell'attaccante spagnolo, che ora si prepara al ritorno in Serie A

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Galatasaray con un comunicato ufficiale ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo farà ritorno al Milan ma non resterà in rossonero a lungo. Il classe 1992 si prepara a diventare un nuovo giocatore del Como, che ha già trovato da settimane l'intesa per il trasferimento per circa 12 milioni di euro.

Il comunicato del Galatasaray

Ecco il comunicato del club turco: “Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.

CALCIO: SCELTI PER TE