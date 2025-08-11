Koni De Winter si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero sta completando i documenti con il Genoa per il trasferimento del difensore belga e poi fisserà le visite mediche, attese per martedì 12 agosto

Con Thiaw destinato a diventare un nuovo giocatore del Newcastle, il Milan si è subito messo alla ricerca del suo sostituto e ha trovato l'accordo con il Genoa per Koni De Winter per 20 milioni più 5 di bonus. I due club stanno finalizzando i documenti e poi fisseranno le visite mediche, attese per martedì 12 agosto.