In una lunga intervista a Sky Sport, Enzo Raiola ha svelato i retroscena dietro la rottura tra Donnarumma e il Psg: "Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative”

Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha spiegato la situazione del suo assistito. "Il ragazzo è molto dispiaciuto per quello che è successo. Gli ultimi 10 giorni rischiano di cancellare 4 anni qui. Esterrefatto da questa mancanza di rispetto, è crollato un castello", ha dichiarato l'agente che poi ha continuato svelando un retroscena sulla trattativa per il prolungamento del contratto. "Il Psg aveva formulato delle richieste diverse. Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative per risentirsci dopo la finale di Champions League - ha spiegato -. Ci siamo risentiti prima del Mondiale per Club e mi hanno confermato la volontà di proseguire. Quello che poi è successo negli ultimi dieci giorni non ce lo aspettavamo".