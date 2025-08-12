Donnarumma, Enzo Raiola: "Avevamo dato l’ok a stipendio al ribasso. Poi il Psg…"le parole a sky
In una lunga intervista a Sky Sport, Enzo Raiola ha svelato i retroscena dietro la rottura tra Donnarumma e il Psg: "Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative”
Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha spiegato la situazione del suo assistito. "Il ragazzo è molto dispiaciuto per quello che è successo. Gli ultimi 10 giorni rischiano di cancellare 4 anni qui. Esterrefatto da questa mancanza di rispetto, è crollato un castello", ha dichiarato l'agente che poi ha continuato svelando un retroscena sulla trattativa per il prolungamento del contratto. "Il Psg aveva formulato delle richieste diverse. Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative per risentirsci dopo la finale di Champions League - ha spiegato -. Ci siamo risentiti prima del Mondiale per Club e mi hanno confermato la volontà di proseguire. Quello che poi è successo negli ultimi dieci giorni non ce lo aspettavamo".
L'agente ha poi anche sottolineato che valuterebbe la possibilità di ricorrere per azioni legali: "Capisco l’esigenza di comprare un nuovo portiere, ma fare addirittura fuori Gigio dopo tutto quello che ha fatto per il club grandissima mancanza di rispetto che valuterò con i miei legali. Al di là che l'ha presa l'allenatore, anche lui lavora per il club e con i miei legali vogliamo capire meglio la loro presa di posizione". Riguardo le parole di Luis Enrique, ha commentato: "Fino a un mese fa parlavamo di rinnovare, strano che in un mese l’allenatore abbia cambiato idea su Gigio come giocatore. Questa è la cosa che più mi rattrista e mi fa pensare che alla fine sia stato meglio non rinnovare".
Sul futuro, infine, ha concluso che solo in Inghilterra possono accontentare le richieste del Psg. Su di lui c'è il Manchester City, ma i francesi chiedono 50 milioni di euro. "Forse solo in Premier possono soddisfare le richieste economiche del club che sono esagerate. Parlano di rispetto ma a questo punto forse il rispetto è solo economico. Non si tratta di uscire da un progetto e trovare il meglio per Gigio. Anche sotto l'aspetto dell'immagine, dobbiamo prendere le nostre posizioni per capire come confrontarci con il club", ha concluso Raiola.