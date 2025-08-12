Donnarumma non sarà convocato per Psg-Tottenham di Supercoppa: news e possibili scenari
Tra il Psg e Donnarumma è rottura: nella giornata di oggi saranno ufficiali le convocazioni per la Supercoppa di mercoledì contro il Tottenham (live alle 21 su Sky e NOW) e sarà ufficiale la sua esclusione. In Francia L'Équipe titola: "Punto di rottura" e, nel frattempo, il Psg ha ufficializzato il nuovo portiere Chevalier per 40 milioni. Ora cosa succede? Gli scenari di mercato e tutte le notizie in diretta
La mancata convocazione: oggi sarà ufficiale
Gigio Donnarumma non sarà convocato per la Supercoppa Europea. Proprio oggi, in giornata, sarà pubblicata la lista e l’esclusione diventerà ufficiale. Al portiere italiano è stato comunicato che il titolare al Psg sarà il nuovo acquisto Chevalier (40 milioni più bonus al Lille). La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026 è arenata e i francesi si erano posti la fine di luglio come deadline. Il Psg, nonostante rimangano solo 11 mesi di contratto, chiede 20-30 milioni per farlo partire in questa sessione di mercato. Al momento non ci sono trattative concrete (solo interessamenti dalla Premier).
È rottura totale
Ieri Donnarumma non si è allenato, è andato al centro sportivo alle 11 per poi uscire alle 12. Umore pessimo per il giocatore, che si sente vittima di un'ingiustizia: ritiene che il club non stia mostrando riconoscenza per quanto fatto. La trattativa per il rinnovo va avanti da mesi ma Donnarumma e il suo entourage hanno sempre fatto richieste abbastanza alte, contro la nuova politica stipendi del Psg
Luis Enrique e Campos non lo ritengono fondamentale (e gli occhi della Premier)
Non lo hanno scelto loro e, per lasciarlo partire, il Psg chiede 20-30 milioni, come detto. In questo momento non ci sono trattative concrete: piace al City a cui ha però fatto richieste spropositate. Il Chelsea non è interessato, rimane la pista United, pur essendo non semplice da percorrere.
L'Équipe titola: "Donnarumma, punto di rottura"
Anche il celebre quotidiano francese conferma il caso: "Il portiere italiano, sotto contratto con il Psg fino a giugno 2026, non è tra i convocati per la Supercoppa Europea di domani contro il Tottenham. Il Paris, che ha appena ingaggiato l'ex giocatore del Lille Lucas Chevalier, sta costringendo uno degli eroi del trionfo in Champions League ad andarsene".
L’eroe dimenticato: cosa c’è dietro il caso Donnarumma
Da protagonista della prima Champions della storia del Psg a esubero. Come si è arrivati a questo paradosso, le curiose similitudini con l’addio al Milan del 2021 e cosa può esserci nel futuro del migliore portiere dell’ultima stagione. Leggi l'approfondimento su Sky Sport Insider
La giornata LIVE
