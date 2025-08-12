Tra il Psg e Donnarumma è rottura: nella giornata di oggi saranno ufficiali le convocazioni per la Supercoppa di mercoledì contro il Tottenham (live alle 21 su Sky e NOW) e sarà ufficiale la sua esclusione. E L'Équipe titola: "Punto di rottura). Nel frattempo il Psg ha ufficializzato il nuovo portiere Chevalier per 40 milioni. E ora cosa succede? Gli scenari di mercato e tutte le notizie in diretta.