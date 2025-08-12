Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan, Athekame vicino: i rossoneri arrivano ai 10 milioni richiesti. Calciomercato news

Calciomercato

Il terzino classe 2004 è sempre più vicino a vestire la maglia dei rossoneri. Il Milan è arrivato a offrire i 10 milioni di euro richiesti dallo Young Boys e restano da limare gli ultimi dettagli sulla percentuale della di un'eventuale futura rivendita

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Zachary Athekame è sempre più vicino al Milan. I rossoneri hanno alzato la propria offerta arrivando ai 10 milioni di euro richiesti dallo Young Boys. Restano ora da sistemare gli ultimi dettagli prima dell'intesa finale, come la percentuale dell'eventuale futura rivendita. 

Anche De Winter in arrivo per la difesa

Con un Athekame in arrivo, c'è un De Winter che sta per essere ufficializzato in casa Milan.  Il difensore belga è arrivato in città nella giornata di martedì 12 agosto per svolgere le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Ora manca solo la firma del contratto per l'annuncio ufficiale. 

Leggi anche

Milan-De Winter: visite finite, attesa la firma

Calciomercato: Altre Notizie

Athekame, il Milan arriva a 10 mln: intesa vicina

Calciomercato

Il terzino classe 2004 è sempre più vicino a vestire la maglia dei rossoneri. Il Milan è arrivato...

Milan-De Winter: visite finite, attesa la firma

milan

Formalizzato il trasferimento del difensore belga del Genoa, che è arrivato a Milano e ha svolto...

Toro, forte interesse per Asllani dell'Inter

Calciomercato

Il centrocampista albanese è all'Inter da tre stagioni: al momento l'operazione non sembra facile...

Morata-Como, il saluto polemico al Galatasaray

il messaggio

Alvaro Morata, dopo aver risolto il prestito con il Galatasaray torna Serie A con il Como, con...

Estupiñan: "Voglio lasciare il segno come Theo"

milan

Le parole del difensore ex Brighton, primo calciatore dell’Ecuador nella storia del Milan, alla...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE