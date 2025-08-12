Milan, Athekame vicino: i rossoneri arrivano ai 10 milioni richiesti. Calciomercato newsCalciomercato
Il terzino classe 2004 è sempre più vicino a vestire la maglia dei rossoneri. Il Milan è arrivato a offrire i 10 milioni di euro richiesti dallo Young Boys e restano da limare gli ultimi dettagli sulla percentuale della di un'eventuale futura rivendita
Zachary Athekame è sempre più vicino al Milan. I rossoneri hanno alzato la propria offerta arrivando ai 10 milioni di euro richiesti dallo Young Boys. Restano ora da sistemare gli ultimi dettagli prima dell'intesa finale, come la percentuale dell'eventuale futura rivendita.
Anche De Winter in arrivo per la difesa
Con un Athekame in arrivo, c'è un De Winter che sta per essere ufficializzato in casa Milan. Il difensore belga è arrivato in città nella giornata di martedì 12 agosto per svolgere le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Ora manca solo la firma del contratto per l'annuncio ufficiale.