Il mercato estivo del Liverpool continua, con il club inglese che ha trovato l'accordo con il Parma per Leoni. I Reds stanno limando gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento e poi il giovane difensore italiano volerà in Inghilterra per le visite mediche. I due club sono in contatto continuo per definire la trattativa, con l'ultima offerta del Liverpool pari a 31 milioni di euro più 4 di bonus.