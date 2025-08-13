Esplora tutte le offerte Sky
Liverpool in chiusura per Leoni: visite nelle prossime ore

Calciomercato

Il Liverpool è al lavoro per definire gli ultimi dettagli per l'acquisto di Leoni del Parma per 31 milioni di euro più 4 di bonus. Il club inglese sta lavorando alla ricerca dell'accordo sulla modalità del trasferimento e conta di chiudere a breve. Nella giornata di giovedì 14 agosto il difensore potrebbe svolgere le visite mediche con i Reds

Il mercato estivo del Liverpool continua, con il club inglese che ha trovato l'accordo con il Parma per Leoni. I Reds stanno limando gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento e poi il giovane difensore italiano volerà in Inghilterra per le visite mediche. I due club sono in contatto continuo per definire la trattativa, con l'ultima offerta del Liverpool pari a 31 milioni di euro più 4 di bonus.

Il mercato del Liverpool

Fin qui il Liverpool ha speso più di 290 milioni di euro sul mercato in estate sessione estiva, acquistando Wirtz, Ekitike, Kerkez e Frimpong. Leoni potrebbe diventare quindi l'ultimo di una lunga serie di colpi di livello.

Liverpool in chiusura per Leoni: al Parma 31 mln

