Inter, possibile cambio di strategia: idea Koné

La trattativa con l'Atalanta per Lookman non si sblocca e per questo l'Inter sta pensando a un cambio di strategia. Visto che Bonny e Pio Esposito stanno convincendo e che sulla trequarti possono giocare anche Frattesi, Mkhitaryan, Zielinksi, Sucic e Zalewski, i nerazzurri stanno ora ragionando su un possibile tipo differente di acquisto. La prima idea che il club di Marotta sta valutando è quella di Manu Koné della Roma. I giallorossi potrebbero cedere dei big per continuare a investire sul mercato e rendere la rosa a disposizione di Gasperini ancora più forte. Per il momento, però, non ci sono stati contatti tra i due club.