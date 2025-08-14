Inter, possibile cambio di strategia: idea Koné

L'Inter pensa a un possibile cambio di strategia: idea Manu Koné della Roma. Visto che la trattativa per Lookman non si sblocca e che diversi giocatori, da Mkhitaryan a Zalewski, possono giocare sulla trequarti, i nerazzurri stanno valutando la possibilità di acquistare il centrocampista, che permetterebbe ai giallorossi di portare a Roma Sancho e Bailey
La trattativa con l'Atalanta per Lookman non si sblocca e per questo l'Inter sta pensando a un cambio di strategia. Visto che Bonny e Pio Esposito stanno convincendo e che sulla trequarti possono giocare anche Frattesi, Mkhitaryan, Zielinksi, Sucic e Zalewski, i nerazzurri stanno ora ragionando su un possibile tipo differente di acquisto. La prima idea che il club di Marotta sta valutando è quella di Manu Koné della Roma. I giallorossi potrebbero cedere dei big per continuare a investire sul mercato e rendere la rosa a disposizione di Gasperini ancora più forte. Per il momento, però, non ci sono stati contatti tra i due club.
L’eventuale uscita di Kone finanziarerebbe Sancho e Bailey
La cessione eventuale di Kone potrebbe servire alla Roma per finanziare il mercato in entrata, con Gasperini che chiede rinforzi sugli esterni. Per Jadon Sancho, la società giallorossa ha già presentato al Manchester United un’offerta da circa 23 milioni di euro, strutturata come prestito con obbligo di riscatto facile da raggiungere, come riportato dalla BBC e confermato dalla redazione di Sky Sports Uk. Per quanto riguarda Leon Bailey, invece, i contatti sono altrettanto concreti, con la Roma sta spingendo per un prestito con diritto di riscatto.