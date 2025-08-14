Juventus, si avvicina il ritorno di Kolo Muani

La Juventus vuole far tornare a Torino Kolo Muani e nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti positivi con il Psg. La dirigenza bianconera ha deciso di accelerare per l'attaccante francese, a prescindere dalla cessione di Vlahovic. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con il club parigino che ha chiesto 65 milioni di euro totali. Si cerca l'intesa e la speranza è che si possa trovare in tempi brevi
I numeri di Kolo Muani
Nei sei mesi in prestito alla Juventus, Kolo Muani ha collezionato 22 presenze tra tutte le competizioni. Il francese ha convinto tutti, riuscendo a segnare 10 gol e a fornire 3 assist, e per questo il club bianconero sta lavorando per farlo tornare a Torino.