Juventus, si avvicina il ritorno di Kolo Muani

La Juventus vuole far tornare a Torino Kolo Muani e nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti positivi con il Psg. La dirigenza bianconera ha deciso di accelerare per l'attaccante francese, a prescindere dalla cessione di Vlahovic. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con il club parigino che ha chiesto 65 milioni di euro totali. Si cerca l'intesa e la speranza è che si possa trovare in tempi brevi

Kolo Muani si avvicina al ritorno alla Juventus. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti positivi con il Psg, con i bianconeri che hanno deciso di puntare su di lui a prescindere dalla cessione di Vlahovic. La Juventus lavora al prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni e il club francese ha chiesto 65 milioni di euro totali. I due club sperano di trovare l'intesa in tempi brevi.

Nei sei mesi in prestito alla Juventus, Kolo Muani ha collezionato 22 presenze tra tutte le competizioni. Il francese ha convinto tutti, riuscendo a segnare 10 gol e a fornire 3 assist, e per questo il club bianconero sta lavorando per farlo tornare a Torino.

