Calciomercato

Il Napoli ha messo gli occhi sul centrocampista Andy Diouf del Lens. Primi contatti tra club che proseguiranno nella giornata di domani, sabato 16 agosto, in cui è in programma un nuovo incontro. Il classe 2003 potrebbe essere inserito in lista senza fare cessioni

Interesse del Napoli per il centrocampista Andy Diouf del Lens. I club hanno già avuto i primi contatti e ne avranno altri domani, sabato 16 agosto, per parlare del giocatore. Il classe 2003 potrebbe essere inserito in lista senza dover fare prima una cessione. 37 le presenze stagionali per il centrocampista con 1 gol e 2 assist. In totale, con la maglia del Lens, 67 presenze, 2 gol e 2 assist in due stagioni.

E per Juanlu Sanchez si continua a trattare

Il Napoli lavora parallelamente anche in difesa. Si attende l'ok definitivo del Siviglia per Juanlu Sanchez, nelle scorse ore il giocatore ha intensificato il pressing al club spagnolo per accelerare i tempi. Il Napoli non va oltre i 17 milioni di euro, il nodo è la percentuale sulla rivendita.

