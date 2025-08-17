Interesse dell'Atalanta per Nicola Zalewski dell'Inter. La Dea ha fatto un sondaggio per il polacco e il club di Marotta ha aperto a una trattativa. L'operazione non è legata ad Ademola Lookman per il quale c'è ancora distanza tra i due club

