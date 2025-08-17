Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta, sondaggio per Zalewski: l'Inter apre a una trattativa

Calciomercato

Interesse dell'Atalanta per Nicola Zalewski dell'Inter. La Dea ha fatto un sondaggio per il polacco e il club di Marotta ha aperto a una trattativa. L'operazione non è legata ad Ademola Lookman per il quale c'è ancora distanza tra i due club

Sondaggio dell'Atalanta per Nicola Zalewski. La Dea cerca un esterno e si è interessata al polacco e l'Inter ha aperto a una trattativa per il giocatore. L'operazione però non sarebbe legata ad Ademola Lookman. Inter e Atalanta, per il nigeriano, sono al momento troppo distanti e il dialogo, fino a oggi, non è ripartito.

Zalewski-Inter: i numeri

Arrivato a gennaio, Zalewski ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra con un gol e un assist in Serie A. L'Inter lo ha riscattato dalla Roma quest'estate per 6,5 milioni di euro.

Calciomercato: Altre Notizie

Diouf titolare col Lens: chi è l'obiettivo Napoli

Calciomercato

Il Napoli è interessato al centrocampista francese del Lens: pochi gol (anche se la Fiorentina ne...

Roma, Bailey è vicino: Emery lo lascia in tribuna

Calciomercato

Leon Bailey è vicinissimo alla Roma e per questo non è stato convocato da Unai Emery per la sfida...

Udinese, è fatta per Cheddira. Fiducia per Zanoli

Calciomercato

Walid Cheddira si prepar a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, in prestito con diritto di...

Milan, Lazetic all'Aberdeen: fissate le visite

Calciomercato

Milan e Aberdeen hanno trovato l'accordo per la cessione di Lazetic: trasferimento a titolo...
